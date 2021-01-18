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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 25 пациентов
18.01.2021 11:26
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 25 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
С момента распространения пандемии от вируса умерли в общей сложности 2958 человек.
При этом за последние 24 часа по стране было проведено 4964 теста, в результате выявлено 110 новых подтвержденных случаев инфицирования вирусом, а 1643 человека выздоровели.
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