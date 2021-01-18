

Традиционного ритуала омовения в море на Крещение не будет

18.01.2021 13:20





В связи с пандемией Крещение в Батумской и Лазетской Епархии будет отмечаться в ином формате. В этом году традиционного ритуала омовения в море не будет.



«18 января в 16.00 начнется праздничный молебен Крещения. 19 января в 09:00 — Крещенская литургия, освящение воды (Великая агиасма). Из-за пандемии традиция входа в море в этом году не будет выполнена», — говорится в заявлении Епархии.



Традиционно в ночь Крещения, после освящения морской воды в Батуми, приход совершал обряд омовения именно в море.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





