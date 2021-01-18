

Гамкрелидзе: 110 случаев ковида за сутки не отражают реальность

18.01.2021 13:59





По словам главы Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, выявленные 110 случаев ковида за последние сутки не отражают реальность, так как было проведено лишь 5 тысяч тестов.



Тем не менее, Гамкрелидзе считает, что несмотря на малое число тестов, в стране уменьшается число новых зараженных, что указывает на позитивную динамику.



«Сегодня у нас 110 случаев. Это хорошо, но не является поводом для спокойствия, поскольку было проведено лишь 5 тысяч тестов. Как вам известно, в выходные число тестов становится меньше, поскольку падает обращаемость в медучреждения. Поэтому, эти 110 случаев не отражают реальность, но тенденция вполне позитивная», — заявляет эпидемиолог.



За последние сутки в Грузии было выявлено 110 случаев коронавируса, скончались 25 человек, выздоровели 1,643.



«За последние 24 часа по всей стране было проведено 4,964 теста, из них 2,930 теста на антигены и 2,034 ПЦР-теста», — говорится в сообщении правительства Грузии.



С 26 февраля в Грузии было выявлено 247,915 новых случаев коронавируса, из которых 234,636 выздоровели, скончались 2,958 человек.



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