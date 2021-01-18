|
|
|
Гамкрелидзе: Снятие ограничений должно начаться с системы образования
18.01.2021 14:06
Глава NCDC считает, что снятие ограничений должно начаться с системы образования
Правительство Грузии работает над планом по ослаблению ограничений, с которым общество ознакомят на этой неделе, заявил глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, процесс будет происходить с учетом строгого контроля эпидемиологической ситуации. Гамкрелидзе считает, что ослабление ограничений должно начаться с системы образования:
«Рассматривается поэтапное открытие разных бизнесов на фоне строгого контроля эпидемиологической ситуации. План будет готов через 2-3 дня.
По моему мнению, процедуры открытия должны начаться с системы образования. Вообще, если число положительных [тестов на ковид] снизится до пяти процентов, или даже трех, можно будет осуществлять процедуры по открытию в более активном режиме», — сказал он.
Напомним, что учеба возобновилась в общественных школах Грузии 18 января. В больших городах и Аджарии учеба проходит в дистанционном режиме, в других муниципалитетах — в обычном режиме.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна