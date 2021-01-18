

Гамкрелидзе: Снятие ограничений должно начаться с системы образования

18.01.2021 14:06





Глава NCDC считает, что снятие ограничений должно начаться с системы образования

Правительство Грузии работает над планом по ослаблению ограничений, с которым общество ознакомят на этой неделе, заявил глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.



По его словам, процесс будет происходить с учетом строгого контроля эпидемиологической ситуации. Гамкрелидзе считает, что ослабление ограничений должно начаться с системы образования:



«Рассматривается поэтапное открытие разных бизнесов на фоне строгого контроля эпидемиологической ситуации. План будет готов через 2-3 дня.



По моему мнению, процедуры открытия должны начаться с системы образования. Вообще, если число положительных [тестов на ковид] снизится до пяти процентов, или даже трех, можно будет осуществлять процедуры по открытию в более активном режиме», — сказал он.



Напомним, что учеба возобновилась в общественных школах Грузии 18 января. В больших городах и Аджарии учеба проходит в дистанционном режиме, в других муниципалитетах — в обычном режиме.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





