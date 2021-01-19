

В Грузии выявлено 1550 новых случаев инфицирования коронавирусом

19.01.2021 12:05





В рамках интенсивного тестирования, за последние 24 часа проведено 17 398 тестов, отсюда 12 166 на антигены и 5 232 PCR.



По информации администрации правительства, в результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 1 550 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 249 465.



За последние сутки выздоровели 494 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 235 130.



За последние 24 часа зафиксировано 15 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 2 973 человека.



Из выявленных за сутки 1 550 новых случаев коронавируса 647 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 58, в Имеретии – 249, в Квемо Картли – 93, в Шида Картли – 95, в Гурии – 53, в Самегрело и Земо Сванетии – 145, в Кахетии – 106, в Мцхета-Мтианети – 41, в Самцхе-Джавахети – 49, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.



На данном этапе в стране 11 336 активных случаев. В больницах лечатся 3 656 человек, в том числе в Тбилиси – 1 770, в Аджарии - 269, в Имерети – 702. Тяжелых пациентов – 775, в том числе в Тбилиси – 363, в Аджарии - 54, в Имерети – 184. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 217 лиц, в том числе в Тбилиси – 156, в Аджарии – 2, в Имеретии – 26.



В клинических гостиницах находятся 563 человека, в том числе в Тбилиси – 248, в Аджарии – 237, в Имеретии – 32. На дому лечатся 7 117 человек.



В карантинном пространстве 472 человека, в том числе в Тбилиси – 226, в Аджарии – 97 и в Имерети – 9.



На данном этапе на самоизоляции находятся 21 865 человек, из них в Тбилиси – 12 398, в Аджарии – 1 788, в Имеретии – 2 269.



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