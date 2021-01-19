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В Грузии от коронавируса умерли еще 15 пациентов


19.01.2021   12:06


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 15 пациентов, — информация опубликована на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.

Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 2973 человека.

По данным центра, сегодня выявлено 1550 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 494 пациента.

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