

В Грузии от коронавируса умерли еще 15 пациентов

19.01.2021 12:06





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 15 пациентов, — информация опубликована на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 2973 человека.



По данным центра, сегодня выявлено 1550 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 494 пациента.





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