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В Грузии от коронавируса умерли еще 15 пациентов
19.01.2021 12:06
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 15 пациентов, — информация опубликована на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 2973 человека.
По данным центра, сегодня выявлено 1550 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 494 пациента.
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