

Владыка Дмитрий: вакцинация не представляет никакой опасности для религиозной жизни

19.01.2021 17:18





По словам митрополита Батумской и Лазской епархии владыки Дмитрия, лучшим способом борьбы с эпидемией всегда была вакцинация. В своей проповеди владыка отметил, что вакцинация не представляет никакой опасности для религиозной жизни.



«Все мы помним, что в подростковом возрасте нас прививали повсюду, в школе, в детском саду, и это было не случайно, а вызвано предыдущими, очень суровыми пандемиями. Я хочу сказать, что по опыту веков, самое эффективное средство - это вакцинация, возможности лучше, чем это, нет… Некоторое время назад один из греческих священников, который ранее, в своей светской жизни работал в американском космическом агентстве НАСА, по профессии выдающийся врач и профессор, в своей публикации писал что Священный Синод Эллады поручил ему изучить, насколько безопасна вакцина для религиозной жизни человека. Он говорит, что с полной ответственностью заявляет, что в религиозном плане никакой угрозы в этой вакцине не существует. Хочу, чтобы это было так, и это так и будет с Божией милостью», - заявил владыка Дмитрий.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





