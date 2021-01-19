

Реабилитацию Монастырского комплекса Гелати продолжит новая компания

19.01.2021 22:24





Реабилитационные работы в Храме Рождества Христова входящего монастырский комплекс Гелати продолжит компания «Багинети +». Компании проводившие ранее работы на этом объекте культурного наследия лишились права продолжать работу и должны будут выплатить штраф по 12 000 лари каждая, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.



Речь идет о компаниях «Международный центр искусств» и «Икорта 2007». Информацию об этом распространяет Национальное агентство по сохранению культурного наследия.



«Несмотря на предупреждение, вынесенное службой мониторинга Агентства в прошлом году, компании-подрядчики до сих пор не смогли исправить результаты работ, выполненных с нарушением условий договора», — говорится в сообщении агентства.



Также, по данным агентства, из-за ошибок, допущенных в процессе выполнения работ, 18 января ветер снес часть временного покрытия над южным скатом западного рукава храма.



По сообщению агентства, параллельно с укреплением кровли все участки временных крыш будут проверены под наблюдением специалистов инспекционной группы агентства.



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