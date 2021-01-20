

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 14 пациентов

20.01.2021 11:09





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 14 пациентов. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 2987 человек.



«К сожалению, за последние 24 часа у нас есть 14 новых случаев смерти от коронавируса. С момента распространения пандемии от вируса умерли в общей сложности 2987 человек», — заявил Бердия Сичинава.





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