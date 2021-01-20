

В Грузии выявлено 469 новых случаев коронавируса

20.01.2021 11:29





В Грузии выявлено 469 новых случаев коронавируса. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.



За последние 24 часа 1792 человека в стране вылечились от коронавируса. 14 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



Всего в Грузии выявлено 249 993 случая инфицирования коронавирусом, из которых 236 922 человек выздоровели и 2987 умерли.



По данным администрации правительства, в рамках интенсивного тестирования по всей стране за последние 24 часа было проведено 6122 исследования тестами, в том числе 2697 исследований тестами на антигены и 3425 ПЦР-тестов.





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