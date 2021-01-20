

Дело Ники Гварамия будет рассматриваться в суде 2 феврал

20.01.2021 15:02





Дело учредителя телеканала «Mtavari arxi» Ники Гварамия будет рассматриваться в Тбилисском городском суде 2 февраля. Об этом Гварамия написал в Facebook.



«Суд назначен на 2 февраля. Они больше не помнят ни о соглашении от 8 марта, ни о мораторий из-за короны», — написал Гаврамия.



1 декабря стало известно, что суд над основателем телеканала «Mtavari arxi» Никой Гварамия и лидерами оппозиции Гиги Угулава, Никой Мелия, а также Ираклием Окруашвили назначен на первую половину декабря. На следующий день, 2 декабря, суд отменил решение и отложил рассмотрение их дел под предлогом коронавируса.



Тбилисский городской суд также выступил с заявлением, в котором объясняется, что для предотвращения распространения коронавируса общие суды должны обеспечить перенос дел, находящихся на рассмотрении (за исключением дел, которые будут рассматриваться в более короткие сроки).



Ника Гварамя, бывший генеральный директор «Rustavi-2», а ныне основатель «Mtavari arxi», обвиняется прокуратурой Грузии в хищении имущества телекомпании «Rustavi-2».



По этому делу обвиняются еще два человека — бывший финансовый директор «Rustavi-2» и директор связанной с ним компании «Inter Media Plus».



Официальное обвинение Гварамия было предъявлено в ноябре 2019 года, ранее его обвиняли в «злоупотреблении руководством».



Гварамия с самого начала считал расследование и обвинения политически мотивированными.



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