

В Грузии выявлено 1 137 новых случаев инфицирования коронавирусом

21.01.2021 11:18





За последние 24 часа в Грузии выявлено 1 137 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.



Он рассказал о новейшей статистике, связанной с коронавирусом на 21 января.



«За последние 24 часа проведено 17 019 тестов, отсюда 9 840 на антигены и 7 179 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 1 137 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 251 071.



За последние сутки выздоровели 1 179 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 238 101.



К сожалению, за последние 24 часа у нас 11 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 2 998 человек.



Из выявленных за сутки 1 137 новых случаев коронавируса 477 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 64, в Имеретии – 164, в Квемо Картли – 65, в Шида Картли – 85, в Гурии – 13, в Самегрело и Земо Сванетии – 118, в Кахетии – 95, в Мцхета-Мтианети – 27, в Самцхе-Джавахети – 18, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 11.



На данном этапе у нас 9 946 активных случаев. В больницах лечатся 3 478 человек, в том числе в Тбилиси – 1 685, в Аджарии - 249, в Имерети – 711.Тяжелых пациентов – 735, в том числе в Тбилиси – 329, в Аджарии – 54, в Имерети – 182. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 219 лиц, в том числе в Тбилиси – 158, в Аджарии – 2, в Имеретии – 25.



В клинических гостиницах находятся 534 человека, в том числе в Тбилиси – 243, в Аджарии – 206, в Имеретии – 32. На дому лечатся 5 934 человек.



В карантинном пространстве 536 человек, в том числе в Тбилиси – 223, в Аджарии – 109 и в Имеретии – 9.



На данном этапе на самоизоляции находятся 20 813 человек, из них в Тбилиси – 12 013, в Аджарии – 1 559, в Имеретии – 2 244», - сообщил Бердия Сичинава.



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