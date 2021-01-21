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В Грузии от коронавируса умерли еще 11 человек
21.01.2021 11:19
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 11 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
«К сожалению, за последние 24 часа у нас 11 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 2 998 человек», - говорится в информации правительства.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 2998.
Сегодня выявлено 1137 новых случаев заражения COVID-19, и 1179 пациентов выздоровели.
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