

В Грузии от коронавируса умерли еще 11 человек

21.01.2021 11:19





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 11 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



«К сожалению, за последние 24 часа у нас 11 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 2 998 человек», - говорится в информации правительства.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 2998.



Сегодня выявлено 1137 новых случаев заражения COVID-19, и 1179 пациентов выздоровели.





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