

За два дня в клинику им. Иашвили поступили 7 детей с синдромом MIS-C

21.01.2021 13:36





По словам медицинского директора Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе, за последние два дня в клинику поступили 7 пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом (синдром MIS-C). Из них два пациента были доставлены в отделение интенсивной терапии, остальные пять случаев относительно легкие.



По словам Чхаидзе, рост числа пациентов с синдромом MIS-C связан с увеличением числа случаев коронавируса в Грузии в ноябре-декабре, и в ближайшие 10 дней ожидается увеличение количества пациентов с этим диагнозом.



«Развитие и частота этого синдрома в стране связаны с уровнем заболеваемости коронавирусом. То есть через месяц после пика коронавируса наблюдается пиковое увеличение синдрома MIS-C.



Так было в Великобритании, где были зарегистрированы первые случаи заболевания, и во всех странах. Грузия не может быть исключением. Поэтому если в первой половине ноября-декабре у нас были единичные случаи, то сейчас, со второй половины января, рост этих случаев значительный», — пояснил Чхаидзе.



По его словам, первый случай синдрома MIS-C был диагностирован в Грузии 2 ноября, и с тех пор в клинику Иашвили поступил 51 пациент с данным синдромом. Несколько из них продолжают лечение в клинике, а часть детей лечится дома.



По словам Чхаидзе, наблюдение за пациентами с синдромом MIS-C продолжается даже после выписки из больницы. Средняя продолжительность наблюдения — 3-4 недели. Однако, если у пациента в результате синдрома мультисистемного воспаления, было затронуто сердце, наблюдение может быть продлено до одного года. По словам Чхаидзе, случаи поражения сердца выявляются у 60% пациентов.



Что касается смертности, то, по словам Чхаидзе, в отличие от коронавируса летальность у детей с синдромом MIS-C составляет 1,6-2%. В случае с коронавирусом этот показатель составляет 0,01%. По словам Чхаидзе, в Грузии нет случаев смерти пациентов с синдромом MIS-C.



Что касается симптомов, Чхаидзе объяснил, то основной симптом это повышение температуры у детей, «температура 38 и выше считается одним из наиболее распространенных симптомов для диагностики этого синдрома».



По словам Чхаидзе, продолжительность повышения температуры должна быть не менее 24 часов и длится в среднем 3-5 дней:



«На фоне высокой температуры в течении 3-5 дней развивается вовлечение в процесс других органов и систем. Наиболее часто поражение желудочно-кишечной системы — рвота, учащенное опорожнение кишечника, боли в животе. Случаи возникновения болей в животе описаны настолько сильно, что формируется картина, аналогичная клинической картине аппендицита. Сыпь на коже тоже очень типична, характерно вовлечение в процесс сердца. Этот процесс вызывает оттек стоп и рук, конъюнктивит или может быть затронута практически любая система. Однако, конечно, не обязательно, чтобы все системы были повреждены одновременно, но для постановки этого диагноза нам необходимо повреждение как минимум двух систем», — пояснил Чхаидзе.



Он также пояснил, что у детей могут не проявляться симптомы, характерные для коронавируса, но через 4-6 недель появятся признаки, необходимые для диагностики синдрома мультисистемного воспаления.



Синдром полиорганного воспаления у детей — это синдром, связанный с коронавирусом. На 15 января в Грузии этот синдром было обнаружен у 60 детей. Об этом журналистам сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.



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