

В марте в Грузии начнется регистрация педагогов-практиков

21.01.2021 21:57





Регистрация учителей-практиков, желающих повысить квалификацию, начнется в марте 2021 года, сообщает Минобразования Грузии.



Экзамены для педагогов-практиков, а также для специальных учителей-практиков, которые занимаются обучением детей со специальными образовательными нуждами, запланированы на июнь, до начала Единых национальных экзаменов.



В случае успешной сдачи экзамена им будет присвоен статус старшего специалиста, и так же, как и в случае педагогов предметной группы, они получат надбавку к зарплате.



Специальные педагоги-практики получат возможность подтвердить свою компетентность до 1 января 2023 года и сдать экзамен, определенный законодательством Грузии, в соответствии с "Программой профессионального развития учителей и карьерного роста".



Что касается точной даты экзаменов, то она зависит от эпидемиологической ситуации в стране и соответствующей рекомендации Минздрава.



Экзамен был назначен на ноябрь 2020 года, но с учетом эпидситуации и рекомендации Министерства здравоохранения дата проведения была перенесена.



В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы.











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