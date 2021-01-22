

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 24 пациента

22.01.2021 11:03





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 24 пациента. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3022 человека.



Сегодня выявлено 903 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 636 пациентов.



Напомним, вчера в Грузии коронавирус подтвердился у 1137 человек, 1179 пациентов выздоровели, 11 умерли.





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