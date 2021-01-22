

В Грузии выявлено 903 новых случая коронавируса

22.01.2021 11:25





В Грузии выявлено 903 новых случая коронавируса, выздоровели 636 пациентов. Об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.



По его словам, за последние 24 часа в стране от коронавируса скончались 24 пациента.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3022 человека.



Напомним, вчера в Грузии коронавирус подтвердился у 1137 человек, 1179 пациентов выздоровели, 11 умерли.





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