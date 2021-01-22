

Еще 769 человек оштрафованы в Грузии за нарушение ограничений по COVID-19

22.01.2021 12:50





За минувшие сутки в Грузии выявили 769 фактов нарушения ограничений, установленных для превенции распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



С 28 ноября в Грузии стало обязательным ношение масок на улице и ограничение на передвижение пешком и на автомобилях с 9 вечера до 5 утра.



Чаще всего жители Грузии нарушают правила ношения масок. За сутки оштрафованы 664 человека. Им придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов)



Кроме того, 105 физических лиц, оказавшихся на улице во время комендантского часа, привлечены к административной ответственности.



Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 тысячи лари (600 долларов) для физического лица и 10 тысяч лари (3 тысячи долларов) для юридического лица. Повторные нарушения предусматривают уголовную ответственность.



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