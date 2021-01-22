

Общественный транспорт Тбилиси возобновит работу с марта

22.01.2021 14:34





Общественный транспорт в Тбилиси возобновит работу с первого марта 2021 года. Об этом стало известно на брифинге Координационного совета правительства Грузии.



«С первого февраля в Батуми, Зугдиди, Поти и Телави начнет работать общественный транспорт, школы и торговые объекты. В Тбилиси с первого февраля будут работать магазины, торговые центры и школы. Муниципальный транспорт в этих городах по нашему плану продолжит работу с первого марта», — заявила вице-премьер Майя Цкитишвили.



Она также сказал, что рынки как закрытого, так и открытого типа начнут работу с 15 февраля во всех городах Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





