

Тбилисскому театру имени Шота Руставели присвоен статус национального

22.01.2021 15:21





Приказом министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Государственному академическому театру имени Шота Руставели присвоен статус национального театра.



По словам менеджера по связям с общественностью театра Ии Шеразадишвили, театр им. Шота Руставели является одним из культурных памятников, исходя из его истории, именно поэтому ему присвоили этот статус.



"Раньше практически все театры назывались одинаково: профессиональный, драматический, государственный. Разницы между театрами не было. Театр Руставели имеет богатую историю, здесь работали великие режиссеры: Сандро Ахметели, Коте Марджанишвили, сейчас работает Роберт Стуруа. Именно поэтому театру присвоен этот статус", – сказала Шеразадишвили.



Она также отметила, что присвоение статуса национального не предусматривает каких либо других изменений, в том числе и финансовых.



Шеразадишвили сообщила, что театр не прекращал работу и в тяжелое время пандемии. Театр представил для виртуальных зрителей спектакли из своего репертуара как по телевидению, так и в соцсетях. А над новыми постановками театр начнет работу, как только появится такая возможность.



Театр имени Шота Руставели – один из самых известных театров в Грузии и за ее пределами. Он начал свою историю в 1921 году, расположившись в здании бывшего Артистического общества, существовавшего еще в период Царской России. Театр носит имя великого грузинского поэта и государственного деятеля XII века Шота Руставели.



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