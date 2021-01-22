

Граждане Грузии смогут отказаться от субсидий на электроэнергию

22.01.2021 15:22





Граждане Грузии смогут отказаться от государственного субсидирования возросших тарифов на электроэнергию. Об этом сообщает Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC).



По просьбам потребителей, GNERC задействовала онлайн-платформу, где отказаться от льгот могут как физические, так и юридические лица.



Исходя из того, что субсидии действуют в течении всего 2021 года, граждане могут оформить заявки об отказе по отдельности за каждый месяц или же сразу за 12 месяцев – с января по декабрь 2021 года. Отказ от субсидий за январь можно оформить до конца текущего месяца.



После заполнения заявки, информация направляется в энергораспределительную компанию для дальнейшего реагирования.



С 1 января 2021 года в Грузии стоимость 1 кВт увеличена на 3,5 тетри (с учетом НДС). Правительство Грузии начало финансировать разницу в тарифе всем абонентам, которые потребляют менее 300 кВт/ч электроэнергии в месяц – это более 1,6 миллиона семей.



Субсидиями также пользуются некоторые коммерческие абоненты. Тариф на электроэнергию для бизнеса увеличился в среднем на 11-12 тетри за 1 кВт. Государство платит 50% от разницы в тарифе для пищевых компаний (кроме производителей напитков).



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