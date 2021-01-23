

В Грузии выявлено 998 новых случаев инфицирования коронавирусом

23.01.2021 12:22





В рамках интенсивного тестирования, за последние 24 часа проведено 16 267 тестов, отсюда 8 855 на антигены и 7 412 PCR.



По информации администрации правительства, в результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 998 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 252 972.



За последние сутки выздоровели 1 892 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 240 629.



За последние 24 часа зафиксировано 16 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 038 человек.



Из выявленных за сутки 998 новых случаев коронавируса 448 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 31, в Имеретии – 170, в Квемо Картли – 51, в Шида Картли – 68, в Гурии – 31, в Самегрело и Земо Сванетии – 116, в Кахетии – 50, в Мцхета-Мтианети – 17, в Самцхе-Джавахети – 13, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.



На данном этапе в стране 9 279 активных случаев. В больницах лечатся 3 302 человека, в том числе в Тбилиси – 1 632, в Аджарии - 251, в Имерети – 663. Тяжелых пациентов – 694, в том числе в Тбилиси – 302, в Аджарии - 47, в Имерети – 183. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 204 лица, в том числе в Тбилиси – 154, в Аджарии – 1, в Имеретии – 25.



В клинических гостиницах находятся 444 человека, в том числе в Тбилиси – 210, в Аджарии – 159, в Имеретии – 23. На дому лечатся 5 533 человека.



В карантинном пространстве 530 человек, в том числе в Тбилиси – 216, в Аджарии – 111 и в Имерети – 9.



На данном этапе на самоизоляции находятся 19 786 человек, из них в Тбилиси – 11 299, в Аджарии – 1 400, в Имеретии – 2 062.



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