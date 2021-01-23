Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В нескольких городах России начались акции протеста с требованием освободить Алексея Навального


23.01.2021   13:31


В нескольких городах России начались акции протеста с требованием освободить Алексея Навального.

Первые демонстрации прошли в Хабаровском крае, где спецназ задержал несколько десятков человек. Митинг был разогнан также с применением силы во Владивостоке. Полиция применила резиновые дубинки.

Представитель штаба Навального сказал, что правоохранительные органы преследовали протестующих, и что применялась чрезмерная сила.

По словам сторонников российской оппозиционера, сегодня митинги пройдут в 65 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Силовики уже мобилизованы на Пушкинской площади в российской столице.

Демонстранты требуют освобождения Алексея Навального и других политзаключенных.

Напомним, что Навального задержали в московском аэропорту 17 января, после того как он вернулся на родину из Берлина. В Германии Навальный прошел пятимесячный курс лечения после отравления от отравляющего вещества типа «Новичок». Российская оппозиция обвиняет власти РФ в попытке ликвидации Навального.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна