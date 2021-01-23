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В нескольких городах России начались акции протеста с требованием освободить Алексея Навального
23.01.2021 13:31
В нескольких городах России начались акции протеста с требованием освободить Алексея Навального.
Первые демонстрации прошли в Хабаровском крае, где спецназ задержал несколько десятков человек. Митинг был разогнан также с применением силы во Владивостоке. Полиция применила резиновые дубинки.
Представитель штаба Навального сказал, что правоохранительные органы преследовали протестующих, и что применялась чрезмерная сила.
По словам сторонников российской оппозиционера, сегодня митинги пройдут в 65 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Силовики уже мобилизованы на Пушкинской площади в российской столице.
Демонстранты требуют освобождения Алексея Навального и других политзаключенных.
Напомним, что Навального задержали в московском аэропорту 17 января, после того как он вернулся на родину из Берлина. В Германии Навальный прошел пятимесячный курс лечения после отравления от отравляющего вещества типа «Новичок». Российская оппозиция обвиняет власти РФ в попытке ликвидации Навального.
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