

В нескольких городах России начались акции протеста с требованием освободить Алексея Навального

23.01.2021 13:31





В нескольких городах России начались акции протеста с требованием освободить Алексея Навального.



Первые демонстрации прошли в Хабаровском крае, где спецназ задержал несколько десятков человек. Митинг был разогнан также с применением силы во Владивостоке. Полиция применила резиновые дубинки.



Представитель штаба Навального сказал, что правоохранительные органы преследовали протестующих, и что применялась чрезмерная сила.



По словам сторонников российской оппозиционера, сегодня митинги пройдут в 65 городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Силовики уже мобилизованы на Пушкинской площади в российской столице.



Демонстранты требуют освобождения Алексея Навального и других политзаключенных.



Напомним, что Навального задержали в московском аэропорту 17 января, после того как он вернулся на родину из Берлина. В Германии Навальный прошел пятимесячный курс лечения после отравления от отравляющего вещества типа «Новичок». Российская оппозиция обвиняет власти РФ в попытке ликвидации Навального.





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