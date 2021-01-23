

На Батумском бульваре проходит акция протеста

23.01.2021 15:08





На Батумском бульваре было шумно. Друг другу противостояли члены молодежных организаций различных оппозиционных партий и независимый депутат Верховного совета Аджарии Ираклий Чавлеишвили. Противостояние началось после того, как депутат прибыл на территорию, где проводила акцию протеста часть жителей Батуми.



Члены молодежной организации заявили Ираклию Чавлеишвили, что он не должен был приходить на акцию, что ему следовало направиться к Торнике Рижвадзе и обратиться по поводу приостановки строительства. Они назвали Ираклия Чавлеишвили «рабом» из-за того, что тот покинул ряды оппозиционной партии и является единственным депутатом от оппозиционных партий, который вошел в Верховный совет.



В свою очередь Ираклий Чавлешвили сказал членам молодежной организации, что захват бульвара начался при прежней власти. На данный момент ситуация разрядилась.



Для справки, часть жителей Батуми проводит на бульваре акцию протеста. Собравшиеся опротестовывают строительство на бульваре 16-этажного корпуса.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





