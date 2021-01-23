

В разных городах Грузии планируются митинги против ограничений, связанных с COVID-19

23.01.2021 15:11





Протестные акции с требованием отмены ограничений, связанных с пандемией COVID-19, пройдут в ближайшие дни в Тбилиси и еще нескольких городах Грузии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



Власти Грузии приняли решение после 1 февраля сохранить большинство мер, введенных в конце ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В стране продолжит действовать «комендантский час», по-прежнему закрыты будут горнолыжные курорты, рестораны и бары, фитнесс-центры и бассейны. Кроме того, в трех крупнейших городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Рустави, общественный транспорт не возобновит работу еще как минимум месяц. На дистанционном обучении оставят тысячи школьников и студентов.



Многие в Грузии сочли анонсированные послабления формальными. Действия правительства резко критикуют, в том числе, в бизнес-кругах.



Завтра, в 16:00, в тбилисском парке «Мзиури» митинг планируют родители. Основные их требования – это возобновление очного обучения в школах и открытие детских садов. Организаторы отмечают, что многие дети уже третий семестр не посещают школы, при этом у некоторых из них нет доступа к интернету, и они не могут заниматься онлайн. Воскресная акция будет предупредительной. Инициативная группа планирует продолжать протесты, если власти проигнорируют их требования.



Акцию с требованием возобновления работы общественного транспорта в понедельник, 25 января, проведут у канцелярии правительства. Организаторы – молодежное крыло гражданского движения «Зеленые». Они считают, что решение властей о сохранении данного ограничения по своей сути является дискриминацией наиболее уязвимых слоев населения и способствует усугублению существующего экономического кризиса.



В четверг, 28 января, шествие от станции-метро «Руставели» до канцелярии правительства проведут фитнес-тренеры и владельцы фитнес-клубов. Их главное требование – открытие фитнес-залов. В знак протеста они намерены провести тренировку.



По данным «Мтавари», протестные акции также планируются в Батуми и других регионах Грузии. Некоторые лидеры оппозиции планируют присоединиться к митингам с требованием отмены ограничений. Солидарность с организаторами высказали лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе, член «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе и Элене Хоштария, недавно покинувшая партию «Европейская Грузия».



В правительстве Грузии планируют провести очередную оценку эпидемиологической ситуации 15 февраля. При этом в межведомственном координационном совете отмечают, что показатель выявляемости – это один из основных критериев в процессе смягчения ограничений. Сейчас он превышает 6% - за последние сутки в стране провели более 16,2 тысячи тестов на коронавирус, выявлено было 998 новых случаев заражения.



Власти заявляют, что говорить о безопасном открытии школ, общественного транспорта и другой «высокоактивной общественной деятельности» можно будет только тогда, когда показатель выявляемости опустится до 4-5%.





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