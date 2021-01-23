

В Грузии начинается исследование «постковидного синдрома»

23.01.2021 15:42





Как заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, обследование перенесших коронавирус пациентов в Грузии начнется с 1 февраля. Цель исследования - выяснить, у какого процента пациентов развивается "постковидный синдром".



Тенгиз Церцвадзе отметил, что 500 пациентов будут отобраны случайным образом. Этим пациентам предстоит пройти как клинические, так и различные инструментальные обследования.



«Исследование рассчитано на 500 человек, которое запланировано в нашей клинике и будет проводиться в сотрудничестве с несколькими клиниками. После этого министерство планирует составить программу, согласно которой, медицинские учреждения будут оказывать бесплатные услуги пациентам с "постковидным синдромом», - заявил Церцвадзе.





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