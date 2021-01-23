

У семерых заключенных в тюрьмах Тбилиси и Кутаиси подтвержден коронавирус

23.01.2021 15:56





Еще у семи заключенных в тюрьмах Тбилиси и Кутаиси подтвержден коронавирус. Об этом говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.



В частности, по итогам интенсивного тестирования в пенитенциарном учреждении №8 (Глданская тюрьма) COVID-19 был выявлен у троих заключенных. В общей сложности в этой тюрьме протестировали 791 человека.



«Все трое инфицированных переведены в клинику гражданского сектора. Заболевание протекает у них бессимптомно, и они находятся под наблюдением медперсонала», — сообщили в ведомстве.



Сокамерников инфицированных поместили в тюремное карантинное пространство. Каждые 72 часа их проверяют на коронавирус посредством быстрых тестов. Через две недели им повторно сделают ПЦР-тесты.



Кроме того, 22 января COVID-19 подтвердился у четырех заключенных пенитенциарного учреждения №2 в Кутаиси. Все они контактировали с человеком, у которого вирус выявили 12 января. В течение последних десяти дней все четверо находились в изоляции, в карантинная зоне тюрьмы.



Все четверо – бессимптомные пациенты. Их состояние стабильное, и они находятся под наблюдением медперсонала. Пока что инфицированных не переводят в гражданскую клинику. Мониторинг за их состоянием осуществляется в соответствии со специальным медицинским протоколом.



«Несмотря на выявление единичных случаев заражения вирусом, ситуация находится под контролем и поводов для беспокойства нет», — отметили в пенитенциарной службе.



Массовое тестирование заключенных на COVID-19 методом ПЦР началось в пенитенциарных учреждениях Грузии с 31 декабря. Кроме того, тестирование проходят лица, поступившие из тюрем в клиники гражданского сектора с симптомами заболевания. Периодически общественность информируют о результатах исследований.



До сих пор в Минюсте официально подтвердили примерно три десятка случаев инфицирования – в пенитенциарном учреждении №15 (Мцхета, поселок Ксани), №17 (Рустави), №8 (Тбилиси) и №5 в Гардабани. Один из больных – заключенный Ксанского исправительного учреждения, скончался от осложнений COVID-19 после перевода в гражданскую больницу 6 января.





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