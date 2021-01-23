

В Тбилиси проходит акция в поддержку Навального

23.01.2021 16:42





В Тбилиси у секции интересов России при посольстве Швейцарии проходит акция «За свободу!». Она приурочена к массовым протестам в российских городах, связанным с задержанием оппозиционного лидера Алексея Навального.



У здания диппредставительства собралось несколько десятков человек. Люди пришли с плакатами: «Свободу Навальному», «Путин уходи», «Нет карманным судам». Они также скандируют лозунги: «Путин – вор!», «Свободу политзаключенным!». Аналогичная акция проходит в Батуми.



Организаторы протестов – представительство фонда «Свободная Россия» в Грузии (Free Russia Foundation in Georgia) и медиа-организации «Пограничная ZONA». В беседе с СОВОЙ Егор Куроптев, один из организаторов акции, заявил, что люди пришли к секции интересов РФ при посольстве Швейцарии, чтобы донести свою позицию «до их начальников в Кремле».



«Эти акции показывают, что народ просыпается и в России, и за ее пределами, что народ больше не согласен сидеть дом и требует, чтобы Путин ушел, наконец, и отстал от людей не только с другими позициями, но и экономически не воровал у них деньги, и политически не душил свободу слова, свободу СМИ и просто свободу выходить и говорить то, что хочешь, как это происходит здесь, в Тбилиси».



Отметим, что главная акция в поддержку Навального сегодня, 23 января, проходят в Москве. С первых минут на ней начались задержания. Среди задержанных есть и журналисты. Сотрудники полиции ведут себя жестко и в других городах России.



Добавим, что Алексей Навальный был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» 17 января. Это произошло сразу после того, как оппозиционер вернулся на родину из Германии, где проходил лечение в связи с отравлением «Новичком». Вскоре после задержания на YouTube-канале политика был опубликован двухчасовой фильм о роскошном дворце на черноморском побережье, принадлежащем Владимиру Путину. За несколько дней видео набрало свыше 67 млн просмотров.





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