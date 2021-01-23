

Сотрудники тбилисского рынка «Лило» требуют открытия с 1 февраля

23.01.2021 16:50





Сотрудники тбилисского рынка «Лило» перекрыли дорогу, протестуя против продления ограничений по COVID-19. Об этом сообщает телеканал «Формула».



На акции собралось несколько десятков человек. Участники сообщили, что ожидали открытия рынков уже 1 февраля, однако накануне узнали, что правительство Грузии отложило отмену соответствующих ограничений еще на две недели, до 15 февраля.



Торговцы отметили, что каждый рабочий день для них жизненно важен. Одновременно они обвинили власти в дискриминационных подходах. Они указали, что торговать на улицах с прилавков любыми товарами людям никто не запрещает, что способствует распространению инфекции. Также они напоминают, что торговые центры откроются уже с 1 февраля.



«Это ужасная несправедливость, ведь другие объекты торгуют», — сказал один из торговцев.



К требованиям торговцев присоединился директор «Лило Молл» Георгий Кварацхелия. Он выразил надежду на то, что в правительстве пересмотрят решение и позволят возобновить им работу с 1 февраля.



«Мы очень сожалеем в связи с тем, что они могут отложить открытие на две недели, а затем еще на две недели и так далее. Здесь каждый день имеет значение. Сегодня бизнес находится на грани выживания», — сказал Кварацхелия.



Сотрудники рынка «Лило» планируют продолжать протестные акции, если власти не учтут их требования.





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