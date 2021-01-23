

В Москве задержана жена Алексея Навального

23.01.2021 18:19





Жена лидера российской оппозиции Алексея Навального арестована в Москве. Информацию распространяет «Эхо Москвы».



По сообщениям СМИ, Юлию Навальную задержали на митинге в поддержку мужа.



Митинги с требованием освобождения Алексея Навального сегодня проходят в десятках городов России. Только в Москве задержано 200 участников акции, а в масштабе страны более 800 протестующих.



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