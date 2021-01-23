Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Москве задержана жена Алексея Навального


23.01.2021   18:19


Жена лидера российской оппозиции Алексея Навального арестована в Москве. Информацию распространяет «Эхо Москвы».

По сообщениям СМИ, Юлию Навальную задержали на митинге в поддержку мужа.

Митинги с требованием освобождения Алексея Навального сегодня проходят в десятках городов России. Только в Москве задержано 200 участников акции, а в масштабе страны более 800 протестующих.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна