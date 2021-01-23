

На акции против застройки Батумского бульвара закидали мусором депутата ВС Аджарии

23.01.2021 21:44





В Батуми закидали мусором депутата Верховного Совета Аджарии Ираклия Чавлеишвили. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.



Чавлеишвили баллотировался в парламент автономной республики от блока «ЕНД – Сила в единстве». Он стал единственным оппозиционером, решившим нарушить бойкот и использовать свой мандат. Из-за этого ему пришлось покинуть «Республиканскую партию», входившую в избирательный блок. Теперь Чавлеишвили заседает в Верховном Совете в статусе независимого депутата. Оппозиция расценила его действия как предательство избирателей.



Сегодня Чавлеишвили решил присоединиться к акции против застройки Батумского бульвара. Согласно Радио Свобода, ему были не рады активисты и члены «Единого национального движения», которые также принимали участие в митинге. Бывшие единомышленники стали скандировать в его адрес «раб». Они заявляли, что у Чавлеишвили нет морального права на протест.



Покинувший ряды оппозиции политик пытался отвечать. «Я пришел протестовать против происходящего сегодня на бульваре. Захват бульвара происходил не только при этом правительстве. Он начался еще в то время, когда у власти было «Национальное движение». Когда-то бульваром было и то место, где построили Технологический университет», — сказал Чавлеишвили.



Некоторое время спустя, он ушел с митинга, но его продолжали преследовать несколько активистов движения «Альтернатива», аффилированного с ЕНД. Недалеко от площади Европы они настигли его, кто-то высыпал на депутата содержимое мусорного бака.



Чавлеишвили сообщил журналистам, что не собирается жаловаться в полицию по этому поводу.



«Когда я обернулся, в руки мне попался ребенок, ровесник моего внука. Как я мог поднять на него руку? Если бы он был моего возраста, я бы дал достойный ответ. Я общественный деятель, терпение — моя обязанность. Это дети, которых таким образом используют люди в тени», — сказал Чавлеишвили.



Некоторые лидеры ЕНД публично осудили произошедшее. Саломе Самадашвили назвала инцидент отвратительным и позорным.



«То, что произошло в Батуми, отвратительно. Одинаково позорны те, кто бросает мусор в людей и те, кто это приветствует», — написал она на своей странице в фейсбуке.



Отреагировала на произошедшее и Народный защитник Грузии Нино Ломджария. Она указала, что кидание мусора в человека не вписывается в рамки свободы слова.



«Свобода выражения мнения не защищает такие формы протеста, которые нарушают физическую неприкосновенность и безопасность человека. В рамки свободы слова никак не садится выкидывание мусора на голову! Насилие нельзя поощрять или оправдывать!», — пишет Ломджария на своей странице в фейсбуке.



Шесть из семи оппозиционных депутатов, которые баллотировались в Верховный совет Аджарии, по избирательным спискам блока «Единое национальное движение – Сила в единстве», официально отказались от мандатов, поскольку считают выборы сфальсифицированными. В ноябре они начали бессрочные протесты, которые продолжаются в Батуми по сей день.



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