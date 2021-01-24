

В Грузии выявлено 546 новых случаев инфицирования коронавирусом

24.01.2021 11:35





В рамках интенсивного тестирования, за последние 24 часа проведено 11 248 тестов, отсюда 4 979 на антигены и 6 269 PCR.



По информации администрации правительства, в результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 546 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 253 518.



За последние сутки выздоровели 1 456 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 242 085.



За последние 24 часа зафиксировано 17 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 055 человек.



Из выявленных за сутки 546 новых случаев коронавируса 285 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 30, в Имеретии – 80, в Квемо Картли – 21, в Шида Картли – 32, в Гурии – 14, в Самегрело и Земо Сванетии – 31, в Кахетии – 34, в Мцхета-Мтианети – 5, в Самцхе-Джавахети – 14, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.



На данном этапе в стране 8 352 активных случая. В больницах лечатся 3 272 человека, в том числе в Тбилиси – 1 638, в Аджарии - 242, в Имерети – 640. Тяжелых пациентов – 697, в том числе в Тбилиси – 309, в Аджарии - 49, в Имеретии – 177. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 195 лиц, в том числе в Тбилиси – 144, в Аджарии – 2, в Имеретии – 24.



В клинических гостиницах находятся 443 человека, в том числе в Тбилиси – 210, в Аджарии – 153, в Имеретии – 23. На дому лечатся 4 637 человек.



В карантинном пространстве 511 человек, в том числе в Тбилиси – 180, в Аджарии – 128 и в Имеретии – 9.



На данном этапе на самоизоляции находятся 20 443 человека, из них в Тбилиси – 12 453, в Аджарии – 1 218, в Имеретии – 2 086.



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