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В парке «Мзиури» прошла акция с требованием возобновить учебный процесс в классах


24.01.2021   18:55


В тбилисском парке «Мзиури» прошла акция с требованием возобновить учебный процесс в школьных классах.

Как заявила в беседе с журналистами одна из участников акции, представитель инициативной группы родителей Нино Робакидзе, желания и легитимные интересы учащихся не были учтены лицами, принимающими решения, ни на одном из этапов менеджмента пандемии.

«Речь идет об очень большой группе детей, в школах зарегистрировано около 600 000 детей. Ни в одной нормальной стране образовательные учреждения не закрывались на три семестра. Мы хотим узнать, насколько готовы учебные заведения к началу учебы в условиях пандемии, когда это произойдет и что будет с теми детьми, которые на протяжении всего этого времени оставались вне онлайн-обучения», - отметила Нино Робакидзе.

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