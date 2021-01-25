

В Грузии выявлено 298 новых случаев инфицирования коронавирусом

25.01.2021 11:18





За последние 24 часа в Грузии выявлено 298 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства.



Он рассказал о новейшей статистике, связанной с коронавирусом на 25 января.



«За последние 24 часа проведено 6 868 тестов, отсюда 2 686 на антигены и 4 182 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 298 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 253 816.



За последние сутки выздоровели 1 311 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 243 396.



К сожалению, за последние 24 часа у нас 16 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стал 3 071 человек.



Из выявленных за сутки 298 новых случаев коронавируса 107 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 18, в Имеретии – 44, в Квемо Картли – 13, в Шида Картли – 19, в Гурии – 21, в Самегрело и Земо Сванетии – 32, в Кахетии – 26, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 0.



На данном этапе у нас 7 323 активных случая. В больницах лечатся 3 223 человека, в том числе в Тбилиси – 1 623, в Аджарии - 226, в Имерети – 611. Тяжелых пациентов – 706, в том числе в Тбилиси – 317, в Аджарии – 55, в Имерети – 171. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 195 лиц, в том числе в Тбилиси – 145, в Аджарии – 1, в Имеретии – 25.



В клинических гостиницах находятся 402 человека, в том числе в Тбилиси – 203, в Аджарии – 131, в Имеретии – 20. На дому лечатся 3 698 человек.



В карантинном пространстве 515 человека, в том числе в Тбилиси – 205, в Аджарии – 107 и в Имеретии – 9.



На данном этапе на самоизоляции находится 18 709 человек, из них в Тбилиси – 11 364, в Аджарии – 1 125, в Имеретии – 1 846», - сообщил Бердия Сичинава.



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