

24 врачам были приостановлены действия госсертификатов в 2020 году

25.01.2021 12:45





В 2020 году в Грузии профессиональная ответственность возложена на 134 врача, в том числе 110 врачам даны «письменные предупреждения». Об этом говорится в информации, запрошенной «IPN» в Агентстве по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности.



По их информации, в прошлом году действие государственного сертификата на различные сроки было приостановлено 24 врачам.



«В 2020 году в Агентстве по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности начато изучение 207 вопросов, связанных с качеством медицинской помощи, оказанной пациентам.



В 2020 году Совет по профессиональному развитию Министерства по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии рассмотрел 73 вопроса, связанных с качеством медицинского обслуживания, оказанного пациентам (всего 140 врачей). Отсюда на 6 врачей не была возложена профессиональная ответственность; на 134 врача - возложена; в том числе, 110 врачам даны «письменные предупреждения»; действие государственного сертификата на различные сроки приостановлено 24 врачам (на 1 месяц - 7 врачам, на 2 месяца - 12 врачам, на 3 месяца - 1 врачу, на 4 месяца - 1 врачу, на 6 месяцев - 3 врачам), - отмечается в информации, запрошенной в агентстве.



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