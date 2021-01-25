

NDI: 76% респондентов считают важным участие всех избранных партий в деятельности парламента

25.01.2021 13:05





Согласно исследованию NDI, 76% респондентов считают, что важно, чтобы все избранные политические партии принимали участие в деятельности парламента.



На вопрос, согласны ли вы или не согласны со следующим мнением: для того, чтобы новый парламент отвечал интересам таких людей, как я, важно, чтобы все политические партии сотрудничали друг с другом, 82% согласны с этим мнением, в то время как с этим мнением не согласны только 9% процентов опрошенных.



На вопрос — согласны ли вы с мнением: для того, чтобы новый парламент отвечал интересам таких людей, как я, важно, чтобы все избранные партии участвовали в деятельности парламента — 76% респондентов согласны с этим мнением, в то время не согласны — 13%. Согласно исследованию NDI, 14% респондентов, ответивших на данный вопрос, являются сторонниками оппозиции. 65% согласны с мнением о важности участия всех избранных партий в деятельности парламента.



Отвечая на вопрос о сотрудничестве партий, 80% сторонников оппозиции согласны с мнением, что «для того, чтобы новый парламент служил интересам таких людей, как я, важно, чтобы все избранные партии приняли участие в работе парламента».



По информации NDI, опрос проводился 17-24 декабря 2020 года в масштабах всей Грузии (кроме оккупированных территорий) на основе репрезентативной выборки из 2053 телефонных интервью среди совершеннолетнего населения страны. Средняя погрешность опроса составляет ±1,1%. Респонденты были выбраны путем набора случайного телефонного номера.





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