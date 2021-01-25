

NDI: 41% опрошенных намерен воздержаться от прививки против коронавируса

25.01.2021 13:21





Согласно новейшему исследованию NDI, почти половина (41 процент) опрошенного населения говорит, что воздержится от прививки против коронавируса. На вопрос - если бы существовала вакцина от коронавируса, сделали бы прививку вы и ваши дети? - 41% ответили «да», 41% опрошенных ответили «нет» и 17% сказали, что не знают.



При этом, согласно исследованию, мужчины будут вакцинироваться с большей вероятностью, чем женщины, и с большей вероятностью будут вакцинироваться люди с высшим образованием, нежели люди с уровнем образования ниже среднего.



Для справки, опрос NDI был проведен в период 17-24 декабря 2020 года среди взрослого населения страны на основе представительной выборки 2,053 телефонных интервью в масштабе всей Грузии (за исключением оккупированных территорий).



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