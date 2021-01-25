

NDI: 59% опрошенных называют безработицу самой большой проблемой

25.01.2021 13:24





Согласно новому исследованию NDI, большинство опрошенных (59%) самой большой проблемой, стоящей перед грузинской экономикой, называет безработицу.



Согласно исследованию, которое охватывает период 17-24 декабря 2020 года, среди других проблем, стоящих перед экономикой страны, называются: рост цен (45%); бедность (28%); обесценивание лари (27%); ограничения, связанные с пандемией (14%); низкая заработная плата (11%) и закрытие границ (6%).



При этом только четверть опрошенного населения говорит, что их экономическая ситуация улучшилась по сравнению с 2016 годом, при этом 32 процента заявили, что она хуже, а 45 процентов считают, что их ситуация осталась без изменения.



Для справки, исследование NDI было проведено в период 17-24 декабря 2020 года среди взрослого населения страны на основе представительной выборки 2,053 телефонных интервью в масштабе всей Грузии (за исключением оккупированных территорий).



Средняя погрешность составляет +/- 1.1%. В ходе исследования респонденты отбирались путем простой случайной выборки – методом звонка на случайный номер. Интервью проводились на грузинском, азербайджанском, армянском и русском языках.



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