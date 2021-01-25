

Опрос NDI: в 2020 году число противников вакцинации от ковида в Грузии уменьшилось на 5%

25.01.2021 14:19





С июня по декабрь 2020 года число граждан Грузии, которые в случае наличия вакцины от ковида, отказались бы делать прививку, уменьшилось на 5 процентов, говорится в исследовании Национального демократического института (NDI).



Если бы существовала вакцина/прививка от ковида, стали бы вы ее делать себе или вашим детям? — на вопрос с такой формулировкой в июне 2020 года 46 процентов респондентов ответили отрицательно. К декабрю 2020 года их число уменьшилось до 41 процента.



На тот же вопрос в июне 38 процента ответили положительно. В декабре их число увеличилось до 41 процента.



В июне точный ответ не смогли дать только 15 процентов. В декабре их число увеличилось до 17 процентов.



Опрос NDI, опубликованный 25 января, был проведен с 17 по 24 декабря на основе репрезентативной выборки из 2,053 телефонных интервью по всей Грузии проведенных среди взрослого населения страны (за исключением оккупированных территорий). Средняя погрешность опроса составляет +/- 1,1 процента. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.



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