

NDI: Самой большой проблемой системы здравоохранения названы цены на лекарства

25.01.2021 14:20





Согласно новому исследованию Национального демократического института (NDI), большинство населения считает цены на лекарства, самой большой проблемой в системе здравоохранения Грузии.



В ходе опроса 46% респондентов заявили, что стоимости лекарств является для них самой большой проблемой. Вторыми по значимости, граждане считают проблемы связанные с пандемией коронавируса: доступ в больницы; профессионализм медицинских работников; плата за посещение врача и многое другое.



В исследовании NDI так же упоминаются показатели опросов проведенных в августе 2020 года, когда 56% населения назвали основной проблемой наркотики. Однако отношение граждан к пандемии в августе не исследовалось.



Опрос NDI, опубликованный 25 января, был проведен с 17 по 24 декабря на основе репрезентативной выборки из 2,053 телефонных интервью по всей Грузии проведенных среди взрослого населения страны (за исключением оккупированных территорий). Средняя погрешность опроса составляет +/- 1,1 процента. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





