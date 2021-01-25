

Рейтинг NDI: «Мечта» — 31%, ЕНД — 5%, прочие партии — 9%

25.01.2021 14:42





Согласно новому исследованию Национального демократического института (NDI), 31% респондентов считают себя идеологически наиболее близкими к «Грузинской мечте», что является самым высоким показателем по сравнению с другими партиями.



На вопрос «Какая партия наиболее близка вашим взглядам?» 31 процент респондентов назвали «Грузинскую мечту», 25 процентов не назвали ни одну партию, 24 процента отказались отвечать. Партию «Единое национальное движение» (ЕНД) назвали 5 процентов опрошенных. 9 процентов назвали другие партии, в том числе «Альянс патриотов», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи», «Европейская Грузия», «Лело», «Лейбористская партия». 5% ответили – не знаю.



Согласно исследованию, опубликованному NDI, с ноября 2019 года повысился рейтинг «Грузинской мечты», а рейтинг «Единого национального движения» и других партий снизился.



Опрос NDI, опубликованный 25 января, был проведен с 17 по 24 декабря на основе репрезентативной выборки из 2,053 телефонных интервью по всей Грузии проведенных среди взрослого населения страны (за исключением оккупированных территорий). Средняя погрешность опроса составляет +/- 1,1 процента. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.





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