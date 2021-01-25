

NDI: большинство граждан ожидают ухудшения ситуации связанной с пандемией

25.01.2021 14:57





Согласно опросу Национального демократического института США (NDI) большинство опрошенных граждан считают, что ожидают ухудшения ситуации связанной с пандемией коронавируса.



39% респондентов заявили, что ожидают худшего, а 33% говорят, что страна уже пережила самые худшие времена.



Согласно тому же опросу, у горожан больше негативных ожиданий, чем у граждан, проживающих в сельской местности.



Наиболее негативная оценка звучала от респондентов старше 55 лет.



С 26 февраля в Грузии выявлено 253,816 случаев коронавируса, из которых 243,396 выздоровели и 3071 человек скончались.



Опрос NDI, опубликованный 25 января, был проведен с 17 по 24 декабря на основе репрезентативной выборки из 2,053 телефонных интервью по всей Грузии проведенных среди взрослого населения страны (за исключением оккупированных территорий). Средняя погрешность опроса составляет +/- 1,1 процента. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.





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