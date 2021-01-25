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В Кутаисском международном университете начались проектные работы Центра адронной терапии


25.01.2021   16:08


В Кутаисском международном университете начались работы по проектированию Центра адронной терапии. Информацию распространяет служба по связям с общественностью университета.

По их информации, проект осуществляет одно из ведущих архитектурных бюро мира — испанская команда IDOM. Завтра и послезавтра представители компании посетят кампус университета. В Грузии уже находится и принимает участие в проекте компания IBA (Бельгия), которая является ведущей в области лечения рака с помощью протонной терапии.

Открытие Центра адронной терапии при университете запланировано на 2024 год, проект финансируется и осуществляется Международным благотворительным фондом «Карту».

Кутаисский международный университет (KIU) открылся в 2020 году и принял первый поток студентов. Университет стремится постепенно стать одним из ведущих центров международных исследований и образования в регионе.

В начале 2020 года было подписано соглашение между IBA и Кутаисским международным университетом о создании первого Центра протонной терапии в Грузии. Проект финансируется Международным благотворительным фондом «Карту» с грантом в размере около 40 миллионов евро.

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