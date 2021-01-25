

ACT: У 60% жителей Тбилиси ухудшилось финансовое положение

25.01.2021 17:23





Covid-19 оказывает значительное влияние на финансовое положение людей. Согласно исследованию маркетинговой компании ACT, по мнению 60% тбилисцев (жителей Тбилиси), материальное положение их семей ухудшилось. 34% респондентов заявили, что их материальное положение не изменилось, а у 3% оно улучшилось.



Согласно исследованию, сокращение расходов наблюдается и в отношении ежемесячных затрат, в период пандемии 47% респондентов теперь тратят меньше, чем до пандемии. 30% по-прежнему тратят столько же, сколько и до пандемии, а 23% опрошенных сейчас тратят больше, чем до пандемии.



Следует отметить, что 34% респондентов сейчас больше тратят на продукты питания и напитки. 27% респондентов больше тратят на товары для дома (химию, гигиену, средства по уходу за собой), а что касается направления здравоохранения (врачи, анализы, лекарства), то 27% опрошенных тратят больше. Причиной роста, 75% называет подорожание продуктов.



Каждый второй житель Тбилиси теперь меньше тратит на транспорт (проезд, топливо). Что касается крупных покупок (квартира, дача, мебель, автомобиль, бытовая техника), то шесть из десяти потенциальных покупателей воздерживаются от крупных покупок.



ACT провело исследование путем метода случайного выбора. Телефонный опрос был проведен среди 403 взрослых жителей Тбилиси 11-13 декабря 2020 года.





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