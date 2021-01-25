

NDI: Большинство опрошенных оценивает работу ЦИК плохо

25.01.2021 17:27





Согласно исследованию NDI, на вопрос, как бы вы оценили деятельность Центральной избирательной комиссии, ответы распределились следующим образом:

24% - хорошо

27% - средне

32% - плохо

16% - не знаю

2% - отказ от ответа;



Исследование NDI было проведено 17-24 декабря 2020 года. В масштабах страны по телефону было опрошено 2 053 взрослых человека (за исключением оккупированных территорий). Респонденты выбирались путем случайного выбора – методом случайного набора телефонного номера. Интервью проводились на грузинском, азербайджанском, армянском и русском языках.



Средняя погрешность опроса составляет +/- 1,1 процента.



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