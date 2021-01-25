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NDI: Большинство опрошенных оценивает работу судов на «плохо»
25.01.2021 17:29
Согласно исследованию NDI, на вопрос, как вы оцениваете деятельность судов, ответы распределились следующим образом:
13% - хорошо
30% - средне
29% - плохо
27% - не знаю
2% - отказ от ответа;
33% опрошенных в Тбилиси оценивает работу судов на "плохо".
Исследование NDI было проведено 17-24 декабря 2020 года. В масштабах страны по телефону было опрошено 2 053 взрослых человека (за исключением оккупированных территорий). Респонденты выбирались путем случайного выбора – методом случайного набора телефонного номера. Интервью проводились на грузинском, азербайджанском, армянском и русском языках.
Средняя погрешность опроса составляет +/- 1,1 процента.
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