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NDI: Большинство опрошенных оценивает работу судов на «плохо»


25.01.2021   17:29


Согласно исследованию NDI, на вопрос, как вы оцениваете деятельность судов, ответы распределились следующим образом:

13% - хорошо
30% - средне
29% - плохо
27% - не знаю
2% - отказ от ответа;

33% опрошенных в Тбилиси оценивает работу судов на "плохо".

Исследование NDI было проведено 17-24 декабря 2020 года. В масштабах страны по телефону было опрошено 2 053 взрослых человека (за исключением оккупированных территорий). Респонденты выбирались путем случайного выбора – методом случайного набора телефонного номера. Интервью проводились на грузинском, азербайджанском, армянском и русском языках.

Средняя погрешность опроса составляет +/- 1,1 процента.



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