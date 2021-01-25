

Ираклий Пангани, высыпавший мусор на депутата Ираклия Чавлеишвили, освобожден

25.01.2021 18:02





Ираклий Пангани, задержанный по факту высыпания мусора на независимого депутата Верховного совета Аджарии Ираклия Чавлеишвили, свободен.



Информацию подтвердила руководитель организации «Альтернатива» Хатуна Беридзе. По ее информации, Ираклий Пангани уже находится на акции оппозиции у Дома правительства Аджарии.



Для справки, по факту преследования депутата Верховного совета Аджарии Ираклия Чавлеишвили и высыпания мусора на его голову МВД задержало в Батуми одно лицо, Ираклия Пангани. По информации ведомства, следствием установлено, что обвиняемый, в Батуми, на территории, прилегающей к площади Эры, участвовал в акции представителей НПО «Альтернатива» и молодежного крыла «Единого национального движения» против депутата Верховного совета Аджарии Ираклия Чавлеишвили. И.П. преследовал депутата и высыпал ему на голову мусор из урны.





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