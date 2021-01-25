

Опрос NDI: рабочие места, бедность, инфляция, территориальная целостность, коронавирус

25.01.2021 18:02





Согласно опросу Национального демократического института США (NDI), рабочие места, бедность, инфляция, территориальная целостность, коронавирус и образование были названы респондентами в качестве вопросов общенационального значения.



В исследовании отмечается, что коронавирус — первая проблема, в пятерке самых важных проблем с 2009 года. С августа 2020 года этот показатель увеличился с 3% до 16%.



Авторы исследования попросили население назвать только три из наиболее важных проблемы.



42% населения Тбилиси считают рабочие места самым важным национальным вопросом. В городе этот показатель равен 44%, а в деревне — 49%. Из проживающих в Тбилиси 34% считают бедность самой важной проблемой, в других городах 40% и 36% — в деревнях. Из проживающих в Тбилиси 28% считают рост цен/инфляцию наиболее важной национальной, в других городах 30%, в деревнях — 33%.



Территориальная целостность является приоритетом для 24% опрошенного населения в Тбилиси, 26% в городах и 18% в сельской местности.



Что касается коронавируса, то в Тбилиси этот вопрос считают наиболее важным 13% населения, в городе — 17%, а в деревне — 18%.



Мнения по данным вопросам разделились среди сторонников правящей партии и оппозиции следующим образом.



Большинство сторонников «Грузинской мечты» (40%,) считают, что рабочие места являются наиболее важным национальным вопросом, за ними следуют бедность (32%), территориальная целостность (30%), рост цен/ инфляция (29%), коронавирус (20%), образование (11%).



По мнению 40% сторонников оппозиции, рабочие места — важнейший национальный вопрос. Также 40% считают бедность самым насущным вопросом. 28% считают приоритетом рост цен/ инфляцию, территориальную целостность (22%), коронавирус и образование отметили по 12%.



По мнению 51% опрошенных, не назвавших партию, которую поддерживают, наиболее важным национальным вопросом является работа, бедность (39%) , 32% — рост цен/инфляция, 18% — территориальная целостность, 15% — коронавирус, 12% — образование.



С точки зрения экономических проблем с августа 2020 года отношение населения к перечисленным в опросе проблемам изменилось. Так в августе 2020 года 67% респондентов считали, что самой большой проблемой грузинской экономики является безработица, сейчас этот показатель снижен до 59%. Однако, процент обозначивших проблемы роста цен и инфляцию увеличились. В августе 2020 года 33% респондентов считали это самой большой проблемой, а в декабре 2020 года — 45%. Бедность считалась самой большой проблемой в августе 2020 года — 22%, в декабре 2020 года — 28%. Снижение курса лари в августе было для 18% самой большой проблемой для экономики страны, а в декабре 27%.



Что касается ограничений, связанных с пандемией, в исследовании NDI не упоминается цифра за август 2020 года, хотя 14% респондентов в декабре заявили, что самая большая проблема, с которой сталкивается экономика страны, это ограничения, связанные с пандемией. Однако исследование не показало, какой процент считает коронавирус самой важной проблемой в экономике, но, согласно опросу, проведенному в августе, 10% населения назвали коронавирус.



По состоянию на август 2020 года 20% населения считали самой большой проблемой низкую заработную плату, тогда как в декабре 11%. Закрытие границ как в августе, так и в декабре 2020 года называли 6% респондентов.



Также, согласно исследованию NDI, количество людей, считающих себя безработными, увеличилось на 7% в августе по сравнению с июнем 2020 года. В июне этот показатель составил 17%, а в августе — 24%, что идентично декабрьскому опросу.



В то же время уменьшилось количество людей, считающих себя сотрудниками, работающими неполный или полный рабочий день. В июне 2020 года 33% респондентов ответили, что он работал неполный или полный рабочий день, 31% в августе и 29% в декабре.



Также уменьшилось количество людей, считающих себя самозанятыми. В июне 2020 года этот показатель был равен 18%, в августе — 15%, а в декабре — 14%.



В июне и августе 2020 года 12-12% респондентов заявили, что они домохозяйки и не работают, тогда как в декабре 2020 года такой же ответ дали 14%. Что касается пенсионеров, то этот показатель остается неизменным и составляет 15%, согласно опросам, проведенным в июне, августе и декабре 2020 года.



Также авторы исследования поинтересовались у населения, как они оценивают свою жизнь и жизнь их семей, после 2016 года. 23% респондентов заявили, что их состояние улучшилось, 32% заявили, что их состояние ухудшилось, а 45% заявили, что их состояние и состояние их семей не изменилось.



Опрос NDI, опубликованный 25 января, был проведен с 17 по 24 декабря на основе репрезентативной выборки из 2,053 телефонных интервью по всей Грузии проведенных среди взрослого населения страны (за исключением оккупированных территорий). Средняя погрешность опроса составляет +/- 1,1 процента. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.





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