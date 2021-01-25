

Грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили повторно заразилась коронавирусом

25.01.2021 18:05





Грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили (меццо-сопрано) говорит, что заразилась коронавирусом повторно. На своей странице в Facebook она написала, что сегодня получила положительный ответ на тест.

«Я очень, очень рассержена. Сегодня у меня снова положительный тест на Covid-19, второй раз начался этот ад, я больше не могу», - написала певица.



Анита Рачвелишвили сообщила также, что в январе, когда она уезжала из Грузии, сделала несколько тестов на коронавирус, и каждый раз ответ был отрицательным, и только последняя проверка дала положительный результат.



«В субботу я потеряла обоняние и вкус. Проснувшись утром, я почувствовал себя беспомощной. При первых признаках симптомов я изолировалась и сделала тест. Сегодня пришел положительный ответ. Я был очень расстроена, вдруг я заразила своих дорогих коллег. Единственное, что меня успокаивает, - это то, что у моего мужа и в этот раз вирус не диагностировали. Он не был инфицирован и, когда я впервые заразилась вирусом. У него никогда не было коронавируса. Поэтому думаю, может быть, я не заразна», - пишет певица.





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