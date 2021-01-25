|
|
|
Церцвадзе: Эксперты всех политических ориентаций должны убедить население пройти вакцинацию
25.01.2021 21:10
Руководитель Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Грузии Тенгиз Церцвадзе откликнулся на исследование NDI, согласно которому, 41% респондентов считают, что они привились бы вакциной против коронавируса, а 41% отказываются от вакцинации.
Тенгиз Церцвадзе призывает всех объединиться вокруг вакцинации. По его словам, необходимо убедить большинство населения в том, что вакцина необходима.
«Я понимаю естественный скептицизм некоторых людей, которые не хотят делать вакцину. Мы все должны постараться отложить наши разногласия в сторону, эта страна должна быть единой. Эксперты любой политической ориентации, разных взглядов, должны объединиться и убедить большинство населения пройти вакцинацию. 60-65% населения представляют целевые группы. Если мы добьемся того, чтобы 60-65% населения страны прошли вакцинацию, это означает, что у нас будет иммунный слой в стране, к ним добавятся пациенты, которые уже перенесли коронавирус и имеют естественный иммунитет. Это будет практически стопроцентная гарантия того, что следующих волн пандемий и эпидемий в стране не будет. С 20% тех, кто останется непривитым или без иммунитета, будут проведены отдельные встречи, но это не повлияет на экономику страны или активность деловых кругов, потому что клинический сектор легко с ними справится», — заявил Церцвадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна